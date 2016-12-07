Російський депутат вимагає перевірити "Медузу" на екстремізм

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов звернувся до Генпрокуратури Росії із проханням перевірити статтю видання "Медуза" на предмет пропаганди екстремізму й тероризму.

Приводом послугувала стаття Іллі Азара "Коли повернетеся, ми вас уб'ємо" від 6 грудня, у якій розповідається про чеченців, які намагаються тікати в Європу через Брест, повідомляє Life.ru з посиланням на текст звернення.

Помічник депутата Ілля Євстигнєєв підтвердив "Медузі" факт подачі запиту. У Генпрокуратурі повідомили, що запит не зареєстровано: звернення реєструють впродовж 3-х днів.

На думку Мілонова, у матеріалі наводяться "суперечливі й неоднозначні твердження, які створюють негативний образ Російської Федерації й Чеченської Республіки зокрема".

Політик вважає, що журналіст виправдовує дії бойовиків на території Північного Кавказу й очорнює образ правоохоронних органів і спецпідрозділів РФ, навіть не намагаючись бути нейтральним.

У випадку підтвердження порушення законодавства депутат Держдуми просить притягнути до відповідальності й оштрафувати як Іллю Азара, так і тих, хто допустив публікацію репортажу.

"Вочевидь, метою публікації є створення чергової інформаційної провокації, спрямованої на підрив єдності нашої країни й заохочення терористичних радикальних організацій", – заявив Мілонов.

"Ресурс, відверто кажучи, "зливна помийка". Щиро кажучи, з подоби ультраліберального ЗМІ "Медуза" перетворилася на відверту "заказуху", – сказав він "Лайфу".

На думку парламентаря, для статті "взяли відвертих кримінальників, які брешуть, і видали їх за якихось біженців". "Це така ілюстрація "звірячої Рашки", яка мучить нацменшини й усіх інших", – заявив Мылонов.

За даними Азара, у Бресті люди Рамзана Кадирова залякують біженців, погрожуючи їх родичам, а в Чечні пригноблюють не лише вахабітів і противників Кадирова, але й усіх тих, хто воював у 90-ті роки на стороні Ічкерії.

Кадиров заявляв, що у Бресті перебувають не чеченські біженці, а "заручники спецслужб європейських країн, які спокушають чеченців розповідями про райське життя".

"Медуза" – чи не єдине ЗМІ в Росії, яке не контролює влада. Видання публікує альтернативні до офіційної пропаганди позиції. Зареєстроване це інтернет-видання у Латвії.