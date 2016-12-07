Російський депутат вимагає перевірити "Медузу" на екстремізм

2381 перегляд
0
Середа, 7 грудня 2016, 16:09

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов звернувся до Генпрокуратури Росії із проханням перевірити статтю видання "Медуза" на предмет пропаганди екстремізму й тероризму.

Приводом послугувала стаття Іллі Азара "Коли повернетеся, ми вас уб'ємо" від 6 грудня, у якій розповідається про чеченців, які намагаються тікати в Європу через Брест, повідомляє Life.ru з посиланням на текст звернення.

Помічник депутата Ілля Євстигнєєв підтвердив "Медузі" факт подачі запиту. У Генпрокуратурі повідомили, що запит не зареєстровано: звернення реєструють впродовж 3-х днів.

На думку Мілонова, у матеріалі наводяться "суперечливі й неоднозначні твердження, які створюють негативний образ Російської Федерації й Чеченської Республіки зокрема".

Політик вважає, що журналіст виправдовує дії бойовиків на території Північного Кавказу й очорнює образ правоохоронних органів і спецпідрозділів РФ, навіть не намагаючись бути нейтральним.

У випадку підтвердження порушення законодавства депутат Держдуми просить притягнути до відповідальності й оштрафувати як Іллю Азара, так і тих, хто допустив публікацію репортажу.

"Вочевидь, метою публікації є створення чергової інформаційної провокації, спрямованої на підрив єдності нашої країни й заохочення терористичних радикальних організацій", – заявив Мілонов.

"Ресурс, відверто кажучи, "зливна помийка". Щиро кажучи, з подоби ультраліберального ЗМІ "Медуза" перетворилася на відверту "заказуху", – сказав він "Лайфу".  

На думку парламентаря, для статті "взяли відвертих кримінальників, які брешуть, і видали їх за якихось біженців". "Це така ілюстрація "звірячої Рашки", яка мучить нацменшини й усіх інших", – заявив Мылонов.

За даними Азара, у Бресті люди Рамзана Кадирова залякують біженців, погрожуючи їх родичам, а в Чечні пригноблюють не лише вахабітів і противників Кадирова, але й усіх тих, хто воював у 90-ті роки на стороні Ічкерії.

Кадиров заявляв, що у Бресті перебувають не чеченські біженці, а "заручники спецслужб європейських країн, які спокушають чеченців розповідями про райське життя".

"Медуза" – чи не єдине ЗМІ в Росії, яке не контролює влада. Видання публікує альтернативні до офіційної пропаганди позиції. Зареєстроване це інтернет-видання у Латвії.

Теми: Росія ЗМІ свобода слова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ходаковський: із "ДНРівським паспортом" квиток до РФ не купиш 7 грудня 2016, 14:47
У Сирії загинув російський полковник 7 грудня 2016, 09:59
У російському ФСБ заявили про затримання 25 екстремістів 7 грудня 2016, 08:19
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна вимагає відкрити "Золоте" і прибрати війська з Дебальцевого
Бойовикам запропонували обмін у форматі 228 на 42. Ті проти
Нацполіція до грабунків в Княжичах непричетна – Троян
Троян: Спецназ у Княжичі надсилав Крищенко
Усі новини
Посилання тижня

Як придумували назви кольорів, звідки взявся інтернет і на які картинки більше клікають

Інтерв'ю

Злата Огнєвіч: З Криму треба було зробити Сінгапур