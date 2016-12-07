У Княжичах не було конфлікту між правоохоронцями - депутат

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Середа, 7 грудня 2016, 16:38

Депутат Віктор Король заявляє, що за матеріалами, які були йому надані правоохоронцями, між учасниками операції у Княжичах не було розборок.

Про це він сказав на засіданні профільного комітету за підсумками спілкування з першими особами НП, МВС і  представниками ГПУ.

"Хотів би розвіяти міфи. Серед  учасників операції, загиблих не було ніяких розбірок між собою, між службами, між відомствами", - заявив він.

"Операцію (МВС і КОРД) була серйозна, проводилась на рівні регіональному. І вони не мали доступу до тої інформації і не зобов'язані були. Бо та група, яку підозрюють, вона – була регіональна", - сказав він.

Він додав, що була інформація, що серед бандитів могли бути люди, які працювали в правоохоронній системі, тому було максимально обмежене коло осіб, які мали інформацію щодо операції в Княжичах.

Як відомо, У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілкизагинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД  із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Українська правда

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IP: 193.238.97.---левко07.12.2016 17:22
Бойкот п і д е рам Уколовим, які закривають коментарі.
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IP: 77.222.145.---ReAlex07.12.2016 16:51
Та який там конфлікт, так пострілялись трохи з автоматів, як кажуть нічого особистого.
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