Україна вимагає відкрити "Золоте" і прибрати війська з Дебальцевого
Україна готова до відновлення роботи КПВВ "Золоте" до 10 грудня 2016 року, але бойовики блокують відкриття.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.
"Головна тема в підгрупі з безпеки - імплементація рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів. Представники ОРЛО продовжують порушувати режим припинення вогню в районі Станиці Луганської, зриваючи таким чином реалізацію рамкового рішення", - написала вона.
Також, за словами Оліфер, Україна ставить питання про демілітаризацію Дебальцевого. "Ми наполягаємо: розведення сил і засобів повинно відбуватися від лінії, визначеної Меморандумом 19 вересня 2014 року за умови повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення", - написала вона.
"І в підгрупі з безпеки, і в гуманітарній підгрупі, і в контексті соціально-економічних проблем гостро стоїть питання відкриття КПВВ в Золотому. Представники "ОРЛО" як і раніше не дають виразних пояснень про причини блокування відкриття КПВВ. Україна вкотре на всіх рівнях підтвердила свою повну готовність до відновлення роботи цього пункту пропуску до 10 грудня 2016 року", - зазначила Оліфер.
Крім того, контактгруппа доручила підгрупі з економічних питань в максимально стислі терміни організувати підписання протоколу, який би дозволив розблокувати роботу Попаснянського водоканалу на території Луганської області.
Як відомо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що понад 500 тисяч жителів окупованих територій Луганської області можуть залишитися без води через бездіяльність так званої "влади" ОРЛО.
Українська правда
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