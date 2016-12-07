Бойовики здійснили 10 обстрілів за день, на Луганському напрямку - тихо

У середу бойовики 10 разів стріляли у бік українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зранку російсько-окупаційні війська розпочали обстріли Водяного з 152 міліметрової артилерії та танків. Пізніше зі 120 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Чермалик та Широкине, а з 82 міліметрових – Красногорівку. З гранатометів та озброєння БМП бойовики вели вогонь по Славному і Широкиному", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку.

На Луганському напрямку було тихо.

Українська правда