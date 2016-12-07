Комісія обрала держсекретаря МОЗ, лишилося 10 міністерств

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу дерслужби обрала Наталю Шолойко державним секретарем Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в середу, передають Українські Новини.

На даний момент Шолойко є заступником директора по реєстрації фармаконагляду державного підприємства "Державний експертний центр".

Також конкурсна комісія мала обрати резервного кандидата, який на протязі року мав би право бути призначеним держсекретарем, якщо Шолойко відмовиться від посади або станеться форс-мажор, але інші кандидати не набрали мінімально необхідну кількість балів.

Шолойко набрала всього 11,74 бала з 20 можливих, в зв'язку з чим комісія має намір рекомендувати Кабміністрів призначити її держсекретарем з випробувальним терміном.

В коментарі УП експерт ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" Микола Виговський повідомив, що у середу проходять ще 2 конкурси, де обирають держсекретарів у міністерства соціальної політики і юстиції. Коли будуть оголошені їхні результати, завершеними будуть вже 10 з 18 конкурсів на посади держсекретарів.

Зокрема, 6 грудня конкурсна комісія обрала держсекретарем міністерства закордонних справ Андрія Зайця, держсекретарем міністерства оборони – Олександра Дубляна, держсекретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Сергія Злакомана.

Заєць є директором департаменту країн Близького Сходу й Африки МЗС. Резервним кандидатом обрали Вадима Трюхана, який не працює, – впродовж року він має право бути призначеним держсекретарем, якщо Заєць відмовиться від посади або трапиться форс-мажор.

Дублян є заступником міністра оборони – керівником апарату Міноборони. Резервним кандидатом для Міноборони став Олег Яцино.

Злакоман теж є заступником міністра – керівником апарату Міністерства з окупованих територій. Резервним кандидатом обрано Олега Немчинова – голова військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне й Заїченко Волноваського району Донецької області.

Після обрання держсекретарів комісією, їхні кандидатури повинен затвердити Кабмін.

Наразі Кабмін призначив лише двох держсекретарів – Олексія Перевезенцева у міністерство економічної розвитку і торгівлі і Олексія Тахтая у МВС.

Як відомо, 5 грудня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовилися працювати з держсекретарями, щоб не бути "ширмою" для бізнесу у відомствах. Вони вимагають вдосконалити конкурс на посаду держсекретаря міністерств.

Верховна Рада запровадила посади держсекретарів у грудні 2015 року.

Кабмін оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.

До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів – керівники апаратів, але не довше, ніж до 1 січня 2017 року.