Штепа знову зустрічатиме Новий рік у в'язниці

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Середа, 7 грудня 2016, 19:28

Червонозаводський райсуд Харкова в середу продовжив арешт екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Сьогодні почали вивчення відеоматеріалів справи. Крім того, суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 лютого 2017 року", - сказано в повідомленні.

Наступне засідання призначене на 27 грудня.

Як повідомлялося, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року Колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за звинуваченням Штепи в апеляційний суд Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності.

У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, які інкримінують Штепі, відбувалися на території Слов'янська (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова.

Крім того, свідки у справі живуть в Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може привести до затягування строків розгляду справи.

ВССУ виніс ухвалу про розгляд справи щодо Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова.

4 лютого 2016 року було ухвалено рішення про початок судового розгляду заново зі стадії підготовчого засідання в зв'язку зі зміною в складі колегії суддів.

Замість головуючого Дениса Чудовського, звільненого указом президента України Петра Порошенка за неправові рішення щодо активістів Революції Гідності, був призначений Віктор Єжов. А суддю Марину Миндарьову в зв'язку з тривалою хворобою замінила Світлана Салайчук.

Інтерфакс-Україна

Теми: суд Донбас
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak07.12.2016 20:11
Желательно чтобы еще эдак лет двадцать пять там его и встречала,слабоумная сепаратюга с гюююськаго мира хама и быдла!!
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