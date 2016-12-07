Жінку, дитина якої померла від голоду, арештували

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Середа, 7 грудня 2016, 21:22

Матір, яка залишила двох дітей без догляду, арештували на два місяці без права на заставу.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури N1 горе-матір, яка залишила своїх маленьких дітей на призволяще в квартирі, заарештовано на 60 днів. Без права на заставу", - написала вона на Facebook.

"Злочинна безвідповідальність цієї жінки призвела до смерті її однорічного сина і до важкого стану 2-річної дочки. Їі третю дитину (півторамісячну дівчинку) сьогодні забрали у цивільного чоловіка та помістили до лікарні", - додала Максимець.

Також, за її словами, зараз вирішується питання щодо позбавлення цієї жінки батьківських прав.

Як відомо, уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду 1-річного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – у непритомному стані.

Згодом уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що діти кликали на допомогу і навіть вирвали лінолеум біля дверей, а хлопчик помер ще 3 грудня.

Українська правда



Теми: Київ кримінал
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