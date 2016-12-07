Стали відомі імена держсекретарів Мін'юсту та Мінсоцполітики
Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Ганну Онищенко державним секретарем Міністерства юстиції, а Віктора Іванкевича державним секретарем Міністерства соціальної політики.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в середу.
Наразі Онищенко є заступником міністра - керівником апарата Мін'юсту, а Іванкевич працює заступником міністра - керівником апарату Мінсоцполітики.
Також конкурсна комісія повинна була обрати резервного кандидата, що протягом року мав би право бути призначеним держсекретарем, якщо Онищенко відмовиться від посади або станеться форс-мажор, але інший кандидат, що пройшов у фінал (заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Павло Мороз), не набрав мінімально необхідну кількість балів.
Та сама ситуація виникла і з резервним кандидатом на місце Іванкевича.
Сам Іванкевич набрав усього 9,9 бала з 20 можливих, у зв'язку із чим комісія має намір рекомендувати Кабінету Міністрів призначити його держсекретарем з випробним терміном або прийняти інше рішення.
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