МВС: Затримано двох підозрюваних у причетності до "банди з Княжичів"

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Четвер, 8 грудня 2016, 00:27

Поліція затримала ще двох підозрюваних у причетності до банди злодіїв, через яких у Княжичах на Київщині 4 грудня загинули 5 правоохоронців. 

Про це повідомив начальник Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Twitter. 

"Підлеглі Вадима Трояна з Нацполіції затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності до "банди з Княжичів". Загальна кількість їх - 8", - написав він.

Як відомо, У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 пра воохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД  із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Теми: МВС поліція
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