Супрун виступила проти призначеного держсекретаря МОЗ

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Четвер, 8 грудня 2016, 02:37

Особа, яку обрали на Держсекретаря МОЗ не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує у корупційних схемах.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у facebook.

"Ми категорично не погоджуємось з результатами конкурсу і бачимо системні прорахунки у процедурі його проведення, яка є не досконалою та потребує ретельного доопрацювання", - зазначила Супрун.

Вона повідомила, що за даними Моніторингової місії  ДоброЧесно, особа, яку сьогодні обрали на Держсекретаря МОЗ не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує у корупційних схемах.

"Ми не можемо працювати в одній команді з людьми, які скомпрометовані або корумповані. Ми безкомпромісні, бо йдеться про Держсекретаря МОЗ - міністерства, від якого залежить здоров'я кожного українця", - наголошує Супрун.

Водночас в.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що процес необхідних змін  ініційований на Урядовій нараді у понеділок, підтриманий сьогодні і висловила переконання, що результатами стане більш зрозумілий, прозорий і чесний процес обрання гідних державних секретарів не лише для МОЗу.

Як повідомлялося, конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби державним секретарем Міністерства охорони здоров'я обрала Наталю Шолойко.

На даний момент Шолойко є заступником директора по реєстрації фармаконагляду державного підприємства "Державний експертний центр".

Як відомо, 5 грудня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовилися працювати з держсекретарями, щоб не бути "ширмою" для бізнесу у відомствах. Вони вимагають вдосконалити конкурс на посаду держсекретаря міністерств. 

Теми: МОЗ
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