Шість країн звинуватили РФ у перешкоджанні доступу гумдопомоги в Алеппо

00
0
Четвер, 8 грудня 2016, 06:15

Лідери шести провідних західних країн - Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Сполучених Штатів Америки та Канади - у своїй спільній заяві закликали до "негайного припинення вогню" у сирійському місті Алеппо.

Про це пише DW.com.

Як йдеться у заяві лідерів шести держав, яка була оприлюднена у середу, 7 грудня, якщо гуманітарна допомога не буде негайно доставлена до контрольованої повстанцями частини міста, це призведе до "гуманітарної катастрофи". 

"Ми засуджуємо дії сирійського режиму та його союзників, у першу чергу Росії, за перешкоджання доставки гуманітарної допомоги, а також рішуче засуджуємо атаки з боку сирійського режиму, внаслідок яких гинуть цивільні люди та руйнується медична інфраструктура, а також використання ним бочкових бомб та хімічної зброї", - наголошується у заяві.

На думку США, ФРН, Великобританії, Франції, Італії та Канади, у Сирії чиняться воєнні злочини, які слід розслідувати Організації Об'єднаних Націй. Лідери країн наголошують, що відповідальні за воєнні злочини у Сирії повинні понести за це відповідальність.

"Ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів проти осіб та організацій, які діють в інтересах сирійського режиму або від його імені", - наголошується в заяві.

Також вони звинувачують Росію у тому, що вона блокує ухвалення рішення у Раді Безпеки ООН, які могли б дозволити встановити у сирійському Алеппо тимчасове перемир'я. На думку лідерів шести країн, Росія та Іран лише декларують бажання шукати політичне вирішення конфлікту, насправді того не бажаючи.

"Небажання режиму брати участь у серйозному політичному процесі також підкреслює небажання як Росії, так і Ірану працювати над політичним рішенням, попри їхні запевнення у зворотному", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, 5 грудня Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не змогла ухвалити резолюцію, яка дозволила б встановити 7-денне припинення вогню у сирійському місті Алеппо, через накладене на це рішення вето Росією та Китаєм.

Теми: Сирія Росія ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Керрі та Лавров обговорять безпечний вихід опозиційних військ з Алеппо 7 грудня 2016, 18:42
У Сирії загинув російський полковник 7 грудня 2016, 09:59
Росія знову заблокувала резолюцію ООН про перемир’я в Алеппо 6 грудня 2016, 02:31
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Супрун виступила проти призначеного держсекретаря МОЗ
НАБУ почали розслідувати факти, озвучені Онищенком
Порошенко: Є компроміс щодо механізму призупинення безвізу
РФ пред'явила остаточне обвинувачення кримському журналісту Семені
Усі новини
7 фільмів грудня

"Одіссея", "Я, Деніел Блейк", "Шпигуни-союзники"

Інтерв'ю

Злата Огнєвіч: З Криму треба було зробити Сінгапур