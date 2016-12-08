Шість країн звинуватили РФ у перешкоджанні доступу гумдопомоги в Алеппо

Лідери шести провідних західних країн - Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Сполучених Штатів Америки та Канади - у своїй спільній заяві закликали до "негайного припинення вогню" у сирійському місті Алеппо.

Про це пише DW.com.

Як йдеться у заяві лідерів шести держав, яка була оприлюднена у середу, 7 грудня, якщо гуманітарна допомога не буде негайно доставлена до контрольованої повстанцями частини міста, це призведе до "гуманітарної катастрофи".

"Ми засуджуємо дії сирійського режиму та його союзників, у першу чергу Росії, за перешкоджання доставки гуманітарної допомоги, а також рішуче засуджуємо атаки з боку сирійського режиму, внаслідок яких гинуть цивільні люди та руйнується медична інфраструктура, а також використання ним бочкових бомб та хімічної зброї", - наголошується у заяві.

На думку США, ФРН, Великобританії, Франції, Італії та Канади, у Сирії чиняться воєнні злочини, які слід розслідувати Організації Об'єднаних Націй. Лідери країн наголошують, що відповідальні за воєнні злочини у Сирії повинні понести за це відповідальність.

"Ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів проти осіб та організацій, які діють в інтересах сирійського режиму або від його імені", - наголошується в заяві.

Також вони звинувачують Росію у тому, що вона блокує ухвалення рішення у Раді Безпеки ООН, які могли б дозволити встановити у сирійському Алеппо тимчасове перемир'я. На думку лідерів шести країн, Росія та Іран лише декларують бажання шукати політичне вирішення конфлікту, насправді того не бажаючи.

"Небажання режиму брати участь у серйозному політичному процесі також підкреслює небажання як Росії, так і Ірану працювати над політичним рішенням, попри їхні запевнення у зворотному", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, 5 грудня Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не змогла ухвалити резолюцію, яка дозволила б встановити 7-денне припинення вогню у сирійському місті Алеппо, через накладене на це рішення вето Росією та Китаєм.