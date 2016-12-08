Новинський запевняє, що виконував прохання митрополита Володимира

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Четвер, 8 грудня 2016, 11:00

Депутат Вадим Новинський стверджує, що на початку 2014 року він допомагав архієпископу Олександру Драбинку на прохання нині покійного митрополита УПЦ МП Володимира.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради Новинський спростував, що виконував доручення екс-президента Віктора Януковича щодо тиску на церкву.

"Митрополит попросив і благословив мене допомагати Драбинку", – заявив депутат.

Він назвав свою справу "політичним детективом, заснованим на доносі".

За словами Новинського, регламентний комітет професійно підійшов до питання.

"Справа сфабрикована, від початку до кінця. Мета – політичної тиск, політичне переслідування. Влада переслідує всіх незгодних із нею людей. А Генпрокуратура є її інструментом", – заявив депутат.  

Новинський стверджує, що не тримається за недоторканність.

Однак він сказав, що депутати голосують за те, "чи дозволити Генпрокуратурі далі фабрикувати справи" і вибивати в людей свідчення на інших політиків.

Перед самим голосуванням пізніше Новинський знову запевнив, що всі звинувачення проти нього бездоказові й безпідставні.

Доповнюється…

Теми: Новинський Янукович церква Генпрокуратура
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