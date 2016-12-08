Рада зняла недоторканність з Новинського

00
2
Четвер, 8 грудня 2016, 11:55

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.

"За" проголосували 228 нардепів.

 

Позитивне голосування забезпечили всі фракції крім "Опозиційного блоку".

"Опоблок" а також Андрій Шипко з групи "Відродження" натиснули кнопку "проти".

Депутатські групи "Відродження" та "Воля народу" в основному не проголосували за подання по Новинському.

Утрималися нардепи Брензович (БПП) Пинзеник ("Народний фронт", голова регламентного комітету) позафракційні Віктор Балога та Вячеслав Константіновський а також Ярослав Москаленко з "Волі народу".

Оновлюється…

Як відомо, регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Водночас всі фракції крім Опоблоку заявляли про готовність забрати в нього недоторканість.

Сам олігарх сказав, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не планує.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У цій справі також оголосили підозру екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Українська правда

Теми: Новинський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Новинський вважає Луценка одним з замовників справи проти себе 8 грудня 2016, 12:14
Новинський запевняє, що виконував прохання митрополита Володимира 8 грудня 2016, 11:00
Новинський стверджує, що Порошенко просив дати йому громадянство 8 грудня 2016, 10:55
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.122.126.---Galina Blanka08.12.2016 12:15
Рада зняла недоторканність з Новинського дякуючи голосам фракції Ляшко! Вся Україна побачила хто такий Ляшко - це інструмент в руках нинішнього режиму!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.76.66.---samal08.12.2016 12:12
От і пробили дзвони по Новинському !
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Рада зняла недоторканність з Новинського
ЄС схвалив механізм, що розблокує безвіз для України
НАБУ хоче отримати записи Онищенка, але в Лондон не полетить
У НАБУ розповіли, скільки грошей дало викриття "схем Онищенка"
Усі новини
Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися

Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік