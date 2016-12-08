Рада зняла недоторканність з Новинського
Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.
"За" проголосували 228 нардепів.
Позитивне голосування забезпечили всі фракції крім "Опозиційного блоку".
"Опоблок" а також Андрій Шипко з групи "Відродження" натиснули кнопку "проти".
Депутатські групи "Відродження" та "Воля народу" в основному не проголосували за подання по Новинському.
Утрималися нардепи Брензович (БПП) Пинзеник ("Народний фронт", голова регламентного комітету) позафракційні Віктор Балога та Вячеслав Константіновський а також Ярослав Москаленко з "Волі народу".
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Як відомо, регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.
Водночас всі фракції крім Опоблоку заявляли про готовність забрати в нього недоторканість.
Сам олігарх сказав, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не планує.
Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.
У цій справі також оголосили підозру екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.
Українська правда
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