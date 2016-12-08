Синоптики попереджають: на вулиці дуже слизько

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Четвер, 8 грудня 2016, 13:48

У 16 областях України на дорогах спостерігається ожеледиця.

Про це попереджає у четвер прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, 8 грудня у Києві, Київській, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Громадян закликають дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Як відомо, у четвер мінусова температура змінилась на плюсову. В Києві спостерігаються опади.

Аеропорт "Бориспіль" повідомив, що призупиняє обслуговування авіарейсів через аномальні погодні умови.

Українська правда

Теми: погода
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