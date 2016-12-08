Справа НАЗК проти Лещенка надійшла в суд

00
1
Четвер, 8 грудня 2016, 13:52

Печерський райсуд Києва отримав протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції, про адміністративне правопорушення депутата від БПП Сергія Лещенка при купівлі квартири в Києві.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на копію відповідного документа, яка є у розпорядженні агентства.

Згідно з документом, суд отримав протокол про адмінпорушення в четвер.

НАЗК просить суд направити в агентство копію судового рішення у даній справі.

Також агентство передало в суд компакт-диск із записом, яка підтверджує відмову Лещенка від підписання та ознайомлення з протоколом.

Відповідно до законодавства, суд повинен розглянути даний протокол протягом 15 днів.

Як відомо, НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка на 1,7 тис.-3,4 тис. гривень за порушення при купівлі квартири в Києві. Відомство звинувачує Лещенко в затягуванні процедури притягнення його до адмінвідповідальності.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшов з Банкової.

Теми: Лещенко НАЗК суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАЗК направить до суду протокол, складений на Лещенка 6 грудня 2016, 19:32
Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять позичальників 6 грудня 2016, 16:28
В кулуарах представник НАЗК з протоколом бігав за Лещенком 6 грудня 2016, 14:40
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко08.12.2016 14:15
Когда Сергей Лещенко пишет "жадность фраера сгубила", он может даже не называть имен))
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Туск: безвіз для України та Грузії вийшов на фінішну пряму
Рада зробила крок до створення Фінполіції та єдиного реєстру НДС
Крижаний дощ заблокував роботу столичних аеропортів
Синоптики попереджають: на вулиці дуже слизько
Усі новини
YouTube Rewind 2016

Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році

Люди

Жінка з Данії обігнала Обаму й Папу Франциска, очоливши рейтинг людей, які надихають