Дівчина в камуфляжних штанях облила Ляшка соком у Раді
Невідома облила голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка соком у кулуарах парламенту.
Про це повідомляють "Українські новини" в четвер.
Після закінчення ранкового пленарного засідання Ляшко вийшов із сесійної зали в кулуари, де його зустріла дівчина в камуфляжних штанях.
Вона звинуватила Ляшка в тому, що, незважаючи на її звернення до нього, депутати не надали їй українське громадянство.
Після цього вона плеснула в нього соком.
В результаті в Ляшко забруднилася сорочка і піджак, зазначає журналіст.
"Радикал" відповів дівчині, що Рада не компетентна в питанні надання українського громадянства, і він вже звертався до президента Петра Порошенка з проханням надати їй громадянство України.
Пізніше дівчина сказала, що її звуть Юлія Толопа, і депутат Ради від групи "Воля народу", колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук був її командиром.
Раніше ЗМІ повідомляли, що росіянка Толопа вирішила приєднатися до українського добровольчого батальйону "Айдар".
Як відомо, перший заступник голови фракції "Народний фронт" у Раді Андрій Тетерук і депутат Леонід Ємець (НФ) пропонують парламенту заборонити надання громадянам Росії українського громадянства до закінчення військової агресії з боку Росії.
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