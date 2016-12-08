Дівчина в камуфляжних штанях облила Ляшка соком у Раді

Невідома облила голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка соком у кулуарах парламенту.



Про це повідомляють "Українські новини" в четвер.



Після закінчення ранкового пленарного засідання Ляшко вийшов із сесійної зали в кулуари, де його зустріла дівчина в камуфляжних штанях.



Вона звинуватила Ляшка в тому, що, незважаючи на її звернення до нього, депутати не надали їй українське громадянство.



Після цього вона плеснула в нього соком.



В результаті в Ляшко забруднилася сорочка і піджак, зазначає журналіст.





"Радикал" відповів дівчині, що Рада не компетентна в питанні надання українського громадянства, і він вже звертався до президента Петра Порошенка з проханням надати їй громадянство України.



Пізніше дівчина сказала, що її звуть Юлія Толопа, і депутат Ради від групи "Воля народу", колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук був її командиром.

Дівчина також розмістила на своїй сторінці в facebook фото з Ради

Раніше ЗМІ повідомляли, що росіянка Толопа вирішила приєднатися до українського добровольчого батальйону "Айдар".



Як відомо, перший заступник голови фракції "Народний фронт" у Раді Андрій Тетерук і депутат Леонід Ємець (НФ) пропонують парламенту заборонити надання громадянам Росії українського громадянства до закінчення військової агресії з боку Росії.