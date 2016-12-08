Для реструктуризації боргу Яресько наймала американських лобістів

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Четвер, 8 грудня 2016, 15:21

Перед укладенням договору між Україною та зовнішніми приватними кредиторами про реструктуризацію боргу уряд України для просування своєї позиції користувався послугами американських лобістів.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Битва за Вашингтон. Лобі Яценюка-Яресько".

Лобістські послуги надала впливова компанія APCO Worldwide Inc, яка має 600 штатних працівників у 35 країнах світу й майже 120 мільйонів доларів доходу у 2015 році. В її керівництві працюють переважно колишні урядовці, політики та посли, що спеціалізуються на "кризах управління та чутливих політичних питаннях".

Ця компанія добилася уваги до українського питання з боку провідних американських медіа. New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, Voice of America, Reuters, CNN та Bloomberg брали інтерв'ю у тодішнього міністра фінансів України Наталії Яресько, яку вони прозвали "hero minister" ("міністр-герой").

Також про необхідність реструктуризації Яресько розповідала у низці провідних інституцій.

Лобіювання такого урядового "успіху" обійшлося у 120 тисяч доларів. Рахунок на річні послуги піар-компанії APCO Worldwide оплатив Конгрес Українців Канади за підписом його президента Павла Грода.

Яресько пояснила, що обрала саме цю компанію, оскільки добре знайома з її представником – Томасом Еймонд-Ларітасом. В Україні він відомий тим, що з 2006-го до 2009 року працював президентом Фонду Віктора Пінчука.

"Я особисто знала Томаса Еймонд-Ларітаса протягом багатьох років, задовго до того, як він став президентом Фонда Віктора Пінчука", – пояснила вона у коментарі УП.

Свій вклад в українське питання APCO Worldwide Inc оцінило у "3,8 мільярди доларів США, заощаджених бюджетом України".

"Порятунок країни від економічного колапсу", зі слів американських лобістів, забезпечила "підтримка Міжнародного Валютного Фонду та реструктуризація державного боргу".

Як відомо, уряд Яценюка наполягав, що добився реструктуризації на вигідних для України умовах. У той же час експерти стверджували, що договір містить багато негативів для української економіки.

Українська правда

Теми: Яресько Яценюк економіка США
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