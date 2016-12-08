ООН: на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей

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Четвер, 8 грудня 2016, 15:45

З середини квітня 2014 року до 1 грудня 2016 року на Донбасі загинули не менше 9758 осіб, з них понад 2 тисячі – мирні громадяни.

Про це заявили в четвер в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКБ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ще близько 22 800 осіб отримали поранення.

У документі УВКБ ООН також констатується "провал" з питання імплементації мінських угод, укладених в лютому минулого року.

За повідомленням агентства ЕФЕ, у Всесвітній організації також підкреслили, що обидві сторони конфлікту "не вживають достатньо заходів пересторог для того, щоб уникнути руйнування базових послуг на зразок шкіл, дитячих садів і лікарень".

В ООН також висловили стурбованість тим, що у жителів районів, в яких тривають бойові дії, немає свободи пересування, а внутрішньо переміщені особи в Луганську і Донецьку "не мають можливості отримувати соціальні пільги", такі як пенсії.

В УВКБ ООН також висловили особливе занепокоєння умовами утримання ув'язнених у вищезазначених районах, оскільки вони можуть зазнавати тортур та інших видів нелюдського спілкування, таких як сексуальне насильство або насильство за гендерною ознакою".

Як відомо, у четвер міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявляв про 10 тисяч загиблих на Донбасі.

У середині вересня ООН повідомляла про 9640 загиблих.

Теми: АТО Донбас війна ООН
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