Грузія може отримати безвіз швидше ніж Україна

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Четвер, 8 грудня 2016, 19:38

Грузія може отримати безвіз з ЄС швидше, ніж Україна, оскільки тріалог щодо візової лібералізації для Грузії ймовірно відбудеться вже наступної середи, 14 грудня.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Тріалог щодо візової лібералізації для Грузії скоріш за все відбудеться у середу. А тріалог щодо України тільки тоді, коли механізм щодо призупинення безвізу буде формально прийнято - на початку наступного року", - йдеться у повідомленні.

Те, що український безвіз стикнувся з додатковими проблемами, підтверджує також лист доповідачки Європарламенту Марії Габріель, спрямований на адресу Словацького головування в ЄС.

В ньому Габріель звертає увагу на відмінність у формулюваннях рішень країн-членів ЄС щодо українського та грузинського безвізу. Через цю розбіжність тріалог щодо Грузії можуть розпочати вже наступного тижня, а щодо України він буде відтермінований.

Наразі невідомо, чи вдасться інституціям ЄС подолати цю проблему і чи будуть Україна та Грузія розділені на шляху до скасування віз.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами. 

Європейська правда

Теми: Грузія Україна візи
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