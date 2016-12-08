Грузія може отримати безвіз швидше ніж Україна

Грузія може отримати безвіз з ЄС швидше, ніж Україна, оскільки тріалог щодо візової лібералізації для Грузії ймовірно відбудеться вже наступної середи, 14 грудня.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Тріалог щодо візової лібералізації для Грузії скоріш за все відбудеться у середу. А тріалог щодо України тільки тоді, коли механізм щодо призупинення безвізу буде формально прийнято - на початку наступного року", - йдеться у повідомленні.

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early nxt year — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 8, 2016

Те, що український безвіз стикнувся з додатковими проблемами, підтверджує також лист доповідачки Європарламенту Марії Габріель, спрямований на адресу Словацького головування в ЄС.

В ньому Габріель звертає увагу на відмінність у формулюваннях рішень країн-членів ЄС щодо українського та грузинського безвізу. Через цю розбіжність тріалог щодо Грузії можуть розпочати вже наступного тижня, а щодо України він буде відтермінований.

Наразі невідомо, чи вдасться інституціям ЄС подолати цю проблему і чи будуть Україна та Грузія розділені на шляху до скасування віз.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Європейська правда