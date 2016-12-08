Після інциденту з Ляшком з "Волі народу" йде Мельничук

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Четвер, 8 грудня 2016, 20:11

Керівник депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявив, що народний депутат Сергій Мельничук написав заяву про вихід зі складу цієї групи.

Про це він заявив перед завершенням пленарного засідання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу публічно вибачитися перед ним (Ляшко – ред.) з цієї трибуни і за ту дівчину, і за тих людей, які це організували... У нас було засідання фракції, і Мельничук, наш депутат, написав заяву про вихід", - сказав він.

Як відомо, раніше в четвер на вечірньому пленарному засіданні керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його в кулуарах парламенту облила соком дівчина, яку провів в будівлю Ради нардеп Мельничук (екс-комбат добровольчого батальйону "Айдар").

За словами Ляшка, вона аргументувала свої дії тим, що він не допоміг їй з отриманням українського громадянства.

Наразі в складі групи "Воля народу" 18 депутатів.

У вівторок депутат Віктор Развадовський вийшов з групи "Воля народу", чим поставив під питання існування цієї групи.

Раніше про намір вийти з групи оголосив і Олександр Онищенко, однак його заяву поки що не зачитували.

Перед цим групу намагались врятувати за рахунок входження позафракційного депутата Олександра Фельдмана.

В середині жовтня з групи "Воля народу" вийшов Депутат Юрій Шаповалов. Тоді голова депгрупи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявив, що вихід Шаповалова не є несподіванкою.

Однак група може припинити існування лише після того, як про це оголосить спікер ВР.

Теми: Ляшко Мельничук Верховна Рада
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