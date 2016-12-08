"Банда з Княжичів": Ще двом підозрюваним обрали запобіжний захід

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Четвер, 8 грудня 2016, 22:18

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у причетності до банди, що готувала розбійний напад в селі Княжичі, в ході операції проти яких загинули п'ятеро правоохоронців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Один із затриманих, який зараз співпрацює зі слідством, за рішенням суду буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Його спільнику суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу", - повідомила вона.

Вона нагадала, що раніше суд обрав запобіжні заходи шістьом учасникам цієї злочинної групи. П’ятьом з них – тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

Як відомо, у ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводить прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД  із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Теми: кримінал поліція
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