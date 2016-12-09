Європейський мовний союз підтвердив, що Євробачення пройде в Києві

Під час Генеральної Асамблеї Європейської мовної спілки (ЄМС), яка проходила в швейцарській Лозанні 8 грудня, було остаточно підтверджено, що Євробачення-2017 буде приймати Київ.

Про це повідомляє "UA: Перший".

Таке рішення було прийнято, враховуючи звіт виконавчих продюсерів Євробачення-2017 Олександра Харебіна і Вікторії Романової про стан підготовки до проведення конкурсу. Тому в подальшому не може бути жодних дискусій з приводу місця проведення Євробачення-2017.

Представники України під час Генеральної Асамблеї ЄМС представили команду Євробачення-2017 і виконану роботу по підготовці до пісенного конкурсу. Бюджет на Євробачення становить 655, 7 млн гривень, з яких 455,7 млн передбачено в проекті бюджету України, а ще 200 - надає місто-господар пісенного конкурсу Києв.

Також виконавчі продюсери Євробачення-2017 відзвітували про готовність нормативно-правової бази для організації та проведення конкурсу в Україні.

Найближчим часом буде публічно представлена творча концепція Євробачення-2017 - слоган і логотип.

Зараз йде відбір офіційних квиткового і туристичного операторів Євробачення-2017. Вже затверджена творча концепція сцени головної арени пісенного конкурсу. А в кінці грудня - початку січня будуть оголошені ціни на квитки.

Днями також стартує відбір волонтерів та екскурсійного бюро. Розроблена соціальна програма знайомства іноземних гостей з Києвом. Найближчим часом також будуть оголошені локації для проведення церемонії відкриття, червоної доріжки, місця розташування Євроклубу і Євромістечка.

7 грудня президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки і проведення Євробачення-2017, за переговорною процедурою.

Як відомо, Рада прийняла цей закон 17 листопада. Під час обговорення закону, ряд депутатів заявляли, що неприйняття закону може зірвати закупівлі і позбавити Україну права проводити конкурс, яке автоматично відійде Росії.

Більше про Євробачення читайте в статті "Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна".