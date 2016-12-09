Європейський мовний союз підтвердив, що Євробачення пройде в Києві

00
0
П'ятниця, 9 грудня 2016, 01:24

Під час Генеральної Асамблеї Європейської мовної спілки (ЄМС), яка проходила в швейцарській Лозанні 8 грудня, було остаточно підтверджено, що Євробачення-2017 буде приймати Київ.

Про це повідомляє "UA: Перший".

Таке рішення було прийнято, враховуючи звіт виконавчих продюсерів Євробачення-2017 Олександра Харебіна і Вікторії Романової про стан підготовки до проведення конкурсу. Тому в подальшому не може бути жодних дискусій з приводу місця проведення Євробачення-2017.

Представники України під час Генеральної Асамблеї ЄМС представили команду Євробачення-2017 і виконану роботу по підготовці до пісенного конкурсу. Бюджет на Євробачення становить 655, 7 млн гривень, з яких 455,7 млн передбачено в проекті бюджету України, а ще 200 - надає місто-господар пісенного конкурсу Києв.

Також виконавчі продюсери Євробачення-2017 відзвітували про готовність нормативно-правової бази для організації та проведення конкурсу в Україні.

Найближчим часом буде публічно представлена творча концепція Євробачення-2017 - слоган і логотип.

Зараз йде відбір офіційних квиткового і туристичного операторів Євробачення-2017. Вже затверджена творча концепція сцени головної арени пісенного конкурсу. А в кінці грудня - початку січня будуть оголошені ціни на квитки.

Днями також стартує відбір волонтерів та екскурсійного бюро. Розроблена соціальна програма знайомства іноземних гостей з Києвом. Найближчим часом також будуть оголошені локації для проведення церемонії відкриття, червоної доріжки, місця розташування Євроклубу і Євромістечка.

7 грудня президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки і проведення Євробачення-2017, за переговорною процедурою.

Як відомо, Рада прийняла цей закон 17 листопада. Під час обговорення закону, ряд депутатів заявляли, що неприйняття закону може зірвати закупівлі і позбавити Україну права проводити конкурс, яке автоматично відійде Росії.

Більше про Євробачення читайте в статті "Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна".

Теми: Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Організатори Євробачення не просили Київ скасовувати "чорні списки" росіян 7 грудня 2016, 19:30
Порошенко схвалив закон, без якого Україна могла втратити Євробачення 7 грудня 2016, 18:15
Організатори "Євробачення" заявили, що не переноситимуть конкурс до РФ 4 грудня 2016, 20:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Європейський мовний союз підтвердив, що Євробачення пройде в Києві
Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"
Усі новини
YouTube Rewind 2016

Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році

Відео

Тату Бекхема "оживили" для боротьби з дитячим насиллям