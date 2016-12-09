Польща підтримує поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 07:41

Варшава підтримує розгортання на сході України збройної поліцейської місії ОБСЄ.

Про це під час виступу на зустрічі глав МЗС країн-членів ОБСЄ в Гамбурзі заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає "Укрінформ" з посиланням на Wpolityce.pl.

"Польща підтримує продовження і подальше зміцнення міжнародної присутності на Донбасі, включно з направленням в район конфлікту потенційної збройної поліцейської місії ОБСЄ", - заявив він.

Під час виступу на форумі Ващиковський підкреслив, що нинішня зустріч відбувається у складній і непередбачуваній ситуації, яка "ще більше погіршилася" з часу минулорічної зустрічі ОБСЄ в Белграді.

"Я вірю, що ОБСЄ може зіграти важливу роль у сфері скорочення озброєнь, підтримки процесів примирення, вирішення конфліктів та популяризації безпеки і стабільності в Європі. Але є одна умова: всі сторони повинні дотримуватися правил", - заявив він.

Він висловив занепокоєння нестабільною і непередбачуваною ситуацією на Донбасі, а також "окупацією і незаконною анексією Криму, яка все ще триває".

На його переконання, з ситуацією на сході України також пов'язана негайна потреба роботи над зміною Віденського документа ОБСЄ 1999 року, зокрема розділу, що стосується скорочення озброєнь. У цьому контексті міністр також звернув увагу на ініціативу Польщі, яка передбачає зміцнення механізмів зменшення ризику військових інцидентів.

Теми: Польща Донбас ОБСЄ
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