Донецький "Шахтар" встановив рекорд у Лізі Європи

3169 переглядів
1
П'ятниця, 9 грудня 2016, 08:32

Донецький футбольний клуб "Шахтар" першим серед українських клубів виграв усі шість матчів групового турніру і встановив рекорд у груповому турнірі Ліги Європи.

Про це передає "Радіо Свобода".

В останньому турі гірники на виїзді напіврезервним складом переграли португальську "Брагу" – 4:2. Дублями відзначилися Тайсон і Сергій Кривцов.

Невдачею "Браги" скористався бельгійський "Гент", який на останніх секундах вирвав перемогу над турецьким "Коньяспором" – 1:0. Завдяки перемозі бельгійці здобули путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Інший український учасник турніру, луганська "Зоря", в своєму останньому матчі поступилася в Одесі "Манчестер Юнайтед" – 0:2.

Про свого наступного суперника в Лізі Європи футболісти "Шахтаря" дізнаються в понеділок, 12 грудня.

Серед потенційних суперників донеччан значаться кривдники "Зорі".

Теми: футбол
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У зіткненнях фанатів у Києві постраждали 10 іноземців 7 грудня 2016, 11:22
"Динамо" очолить екс-керманич "Краснодара" - ЗМІ 5 грудня 2016, 15:00
Порошенко призначив відповідальних за проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів 30 листопада 2016, 10:34
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.78.69.---Naim09.12.2016 09:16
У Шахтера также был рекорд по быстрому вылету из Лиги чемпионов! А как "успешно" Динамо выступило! Раньше при нашей гнусной жизни хоть игре Динамо можно было порадоваться и отвлечься, так Суркисы с Ребровым уже и этой радости народ лишили и теперь остается радоваться, если Динамо выиграет у Зори, потому, что про выигрыш у Шахтера никто уже даже не мечтает!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Синоптики попереджають про складні погодні умови: вітер, ожеледь, шторм
Європейський мовний союз підтвердив, що Євробачення пройде в Києві
Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Усі новини
Люди

Жінка з Данії обігнала Обаму й Папу Франциска, очоливши рейтинг людей, які надихають

Сперечайтеся!

Українці запустили майданчик для суперечок