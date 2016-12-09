Синоптики попереджають про складні погодні умови: вітер, ожеледь, шторм

9 грудня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Відповідне попередження оприлюднила у п'ятницю Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в гірських районах місцями 25 м/с;

Вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, в Луганській, Донецькій та Харківській областях місцями сильні опади, хуртовини.

ДСНС закликала громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", – зазначено в повідомленні.

Крім цього вранці синоптики попередили про погіршення погодних умов на Азовському та Чорному морях.

9 грудня по північних районах Чорного моря, по Азовському морю, в портах Маріуполь та Бердянськ очікується посилення південно-західного вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм, у відкритому морі до 25 дм, повільне обледеніння суден; висота хвиль у портах 13-15 дм.

Українська правда