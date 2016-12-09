Рух на "червоній" гілці метро в Києві призупиняли через людину на колії

Рух поїздів на "червоній гілці" в столичному метро відновлено після призупинення в п'ятницю внаслідок падіння людини на рейки.



Про це повідомляє Твіттер метрополітену Києва.



Відзначається, що людина залишилася живою, пасажиру надано медичну допомогу.

Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 грудня 2016 р.

Як повідомлялося, на станції "Театральна" людина потрапила під потяг.

Червона гілка. Зупинка руху. По "Театральній" людина під потягом. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) December 9, 2016

Українська правда