Рух на "червоній" гілці метро в Києві призупиняли через людину на колії

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 09:59

Рух поїздів на "червоній гілці" в столичному метро відновлено після призупинення в п'ятницю внаслідок падіння людини на рейки.

Про це повідомляє Твіттер метрополітену Києва.

Відзначається, що людина залишилася живою, пасажиру надано медичну допомогу.

Як повідомлялося, на станції "Театральна" людина потрапила під потяг.

Українська правда

Теми: Київ
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