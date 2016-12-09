Рух на "червоній" гілці метро в Києві призупиняли через людину на колії
Рух поїздів на "червоній гілці" в столичному метро відновлено після призупинення в п'ятницю внаслідок падіння людини на рейки.
Про це повідомляє Твіттер метрополітену Києва.
Відзначається, що людина залишилася живою, пасажиру надано медичну допомогу.
Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 грудня 2016 р.
Як повідомлялося, на станції "Театральна" людина потрапила під потяг.
Червона гілка. Зупинка руху. По "Театральній" людина під потягом.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) December 9, 2016
Українська правда
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