ЗСУ випробували "Фантом" і повітряні бойові безпілотники

На полігоні Гончарівське Чернігівської області пройшли випробування безпілотної техніки наземного та повітряного використання.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов у п'ятницю, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Турчинова, відбулись випробування безпілотного багатофункціонального мінібронетранспортеру "Фантом", який вже раніше був представлений "Укроборонпромом".

"Сьогодні перевірялись його здатність з різних положень, в тому числі, під час руху, точно вражати цілі. Результатом ми задоволені", - сказав він.

Турчинов також розповів, що "непогано під час випробувань себе зарекомендував і безпілотний бойовий модуль, поставлений на БМП", який можна використовувати на звичайних БМП та БТР.

"Окрім того, були випробувані тактичні розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси, які дозволяють не тільки знаходити ворога, але і точно вражати визначені цілі", - повідомляє прес-служба.

За словами Турчинова, були також випробувані спеціальні боєприпаси осколочно-фугасної, кумулятивної та термобаричної дії разом із засобами наведення.

Як відомо, у жовтні на виставці "Зброя і техніка" в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".

Українська правда