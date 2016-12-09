В ГПУ наполягають, що Янукович має статус підозрюваного

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 14:16

Екс-президент Віктор Янукович все ще має намір підозрюваного, незважаючи на повернення тексту підозри його адвокатами в Генпрокуратуру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, заяви адвоката Віталія Сердюка про те, що підозра була оголошена Януковичу 28 листопада в Святошинському райсуді Києва з порушенням закону, не відповідає дійсності.

"Генеральна прокуратура України розцінює зазначену заяву та дії захисника підозрюваного Януковича В.Ф. лише як піар-акцію, так як вони не мають нічого спільного з вимогами кримінального процесуального законодавства", – написала Сарган.

Вона також перелічила низку норм законів, які описують порядок оголошення та вручення підозри. За її словами, норми були дотримані.

Сарган наголосила, що в суді Луценко оголосив не сам текст підозри, а лише роз'яснення щодо неї. Підозра була вручена адвокатам, опублікована на сайті ГПУ та донесена до екс-президента через низку інших каналів.

Як відомо, у п'ятницю Сердюк повернув Генпрокуратурі повідомлення про підозру Януковичу, аргументувавши це тим, що під час її оголошення було допущено порушення норм законодавства.

Також він опублікував документи, згідно з якими Янукович має тимчасовий притулок в Ростові-на-Дону до 26 жовтня 2017 року.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура
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