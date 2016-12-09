Аваков обіцяє розібратися з побиттям чоловіка, який рятував Шеремета

00
0
П'ятниця, 9 грудня 2016, 14:18

Національна поліція проводить досудове розслідування за фактом демонтажу літньої тераси ресторану "Девайс" на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького у Києві.

Інформацію про застосування сили і завдання тілесних ушкоджень працівнику ресторану Олександру Ротаню поліцейськими та працівниками КП "Київ-Благоустрій", викладену в запиті народного депутата Мустафи Найєма, у МВС обіцяють перевірити.

 

Депутат зазначає, що 20 липня цього року Ротань першим прийшов на допомогу Павлу Шеремету після вибуху машини і витягнув постраждалого журналіста з авто, яке димілося.

А в жовтні демонтували терасу ресторану, розташованого поруч із місцем того теракту, на вулиці Івана Франка 31/27.

Найєм просив повідомити, скільки людей постраждали через сутички під час демонтажу та скількох осіб затримано й за якою кваліфікацією.

Також депутат просив повідомити, які підрозділи поліції брали участь у подіях 18 жовтня.

Найєм також вимагав провести розслідування щодо завдання Ротаню ушкоджень середньої тяжкості і оприлюднити позицію київської Нацполіції щодо нападу на цю людину.

 
 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповіді депутату написав, що копію його запиту долучать до матеріалів досудового розслідування про зловживання владою чи службовим становищем (ч.2 ст. 364 ККУ) з боку працівників "Київ-Благоустрій".

Як відомо, вранці 20 липня журналіст Павло Шеремет загинув у результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва. Встановлено, що під авто підклали вибухівку, але ані замовники, ані організатори вбивства не відомі.

Олена Рощенко, УП  

Теми: поліція МВС Аваков Справа Шеремета Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Троян каже, що в грудні силовики затримали 7 банд 9 грудня 2016, 10:58
У Києві на хабарі спіймали патрульного поліцейського 9 грудня 2016, 04:37
"Банда з Княжичів": Ще двом підозрюваним обрали запобіжний захід 8 грудня 2016, 22:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Онищенко: корупційні дії від імені Порошенка здійснює Кононенко
Азаров про знайдені київські "скарби": Я нічого не крав
В ГПУ наполягають, що Янукович має статус підозрюваного
ГПУ знайшла порушення в е-деклараціях 53 нардепів
Усі новини
Люди

Жінка з Данії обігнала Обаму й Папу Франциска, очоливши рейтинг людей, які надихають

Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік