Антикорупційники заявили, що викрили чиновника ГПУ на хабарі

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 14:20

Детективи Національного антикорупційного бюро за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили службову особу Генеральної прокуратури на хабарі.

Про це повідомляє 9 грудня прес-служба НАБУ.

 
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Перевірку здійснювали в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн державних коштів (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу), розпочатого детективами НАБУ у січні 2016 року.

За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності.

Причетна до укладання цих договорів особа – чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури.

На думку детективів бюро він намагався передати 5 000 доларів США посереднику для подальшого їхнього спрямування буцімто одному з керівників Державної аудиторської служби України, про що той не знав.

Зазначається, що посадовця ГПУ "викрили на гарячому". Особу затримали за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4. ст. 369 Кримінального кодексу ("Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище").

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Як відомо, у серпні між НАБУ і ГПУ виникли тертя через зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за прокурором Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.

Він також заявив, що не втручатиметься в цю ситуацію.

У відповідь в НАБУ заявили, що не просили карати Холодницького.

Українська правда

Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура Генпрокуратура
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IP: 46.219.218.---Алина Владимировна Григоренко09.12.2016 15:13
ох и цирк(( что ГПУ, что НАБУ - одни и те же люди, одни и те же мусорские-прокурорские методы, одна и та же попытка друг друга забить, позорная и отвратительная межведомственная война, в которой им плевать на борьбу с коррупцией, на закон, на всё плевать(((
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