Антикорупційники заявили, що викрили чиновника ГПУ на хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили службову особу Генеральної прокуратури на хабарі.

Про це повідомляє 9 грудня прес-служба НАБУ.

набу

Перевірку здійснювали в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн державних коштів (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу), розпочатого детективами НАБУ у січні 2016 року.

За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності.

Причетна до укладання цих договорів особа – чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури.

На думку детективів бюро він намагався передати 5 000 доларів США посереднику для подальшого їхнього спрямування буцімто одному з керівників Державної аудиторської служби України, про що той не знав.

Зазначається, що посадовця ГПУ "викрили на гарячому". Особу затримали за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4. ст. 369 Кримінального кодексу ("Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище").

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Як відомо, у серпні між НАБУ і ГПУ виникли тертя через зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за прокурором Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.

Він також заявив, що не втручатиметься в цю ситуацію.

У відповідь в НАБУ заявили, що не просили карати Холодницького.

Українська правда