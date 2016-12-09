Азаров про знайдені київські "скарби": Я нічого не крав

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 14:42

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров називає провокацією оприлюднену МВС інформацію про таємну квартиру в Києві, де він начебто зберігав коштовні речі.  

Про це Азаров написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Він вважає, що мета провокації "відволікти увагу українців від кривавої трагедії в Княжичах, від грандіозних корупційних схем Порошенко, розкритих депутатом Онищенко, багатомільйонних декларацій тих, хто ще три роки тому в рваних штанях стрибав на Майдані, від провалів в економіці і соціальній сфері".

"Я не вважаю себе винним і не збираюся ні перед ким виправдовуватися. Я ні в кого нічого не вкрав. Жоден суд не визнав мене винним в скоєнні будь-яких злочинів", - написав Азаров.

Щодо знайдених у квартирі речей Азаров зазначив, що після перегляду фотографій не може "підтвердити або спростувати приналежність всіх тих речей, які були показані".

Водночас він додав, що "немає жодної причини, по якій я б став відмовлятися від належних мені по праву моїх особистих речей, і я буду через суди добиватися їх повернення".

"Наприклад, "Портрет дівчини", що приписується В. Тропініна, про який з "помпою" повідав в фейсбуці Аваков, я бачив перший раз у своєму житті і його ніколи у мене не було", - написав він.

"Я дійсно збирав книги і у мене в будинку, в якому бували сотні людей, була велика бібліотека з приблизно 5 тис. томів, з яких близько двох десятків було старих книг з історії реформ Олександра II, Столипіна, Вітте, Коковцова, але для того, щоб сказати мої вони чи ні я повинен побачити назви книг, а показані були тільки обкладинки", - додав Азаров.

Вартість знайдених речей, яку озвучили українські правоохоронці (а це кілька мільйонів доларів США), він назвав "брехливою".

Як відомо, у четвер правоохоронці заявили, що в Києві знайшли таємну квартиру, в якій Азаров начебто зберігалав велику кількість коштовних речей, включно із антикварними книгами і коштовними картинами.

Українська правда

Теми: Азаров Аваков МВС
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