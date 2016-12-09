Генпрокуратура просить ДФС перевірити 6 депутатів на сплату податків

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 14:50

Щодо 6 народних депутатів до Державної фіскальної служби направлено матеріали з метою проведення документальних позапланових перевірок.

Про це повідомила на брифінгу в п'ятницю начальник відділу організації діяльності в сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури Валентина Сеник, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для встановлення, хто винен в тому, що не було сплачено податки", – додала Сеник.

Крім того, за її словами, до органів досудового слідства відправлено матеріали щодо вищої посадової особи, яка з 1998 року заробила не більше 10 тисяч гривень, які обкладаються податком, а в е-декларації вказала суму в 9 млн грн.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура знайшла адміністративні правопорушення в електронних деклараціях 53 народних депутатів.

Теми: декларація Генпрокуратура податки
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