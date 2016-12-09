В АП переадресували адвокатам питання про погрози британським ЗМІ

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 15:08

В Адміністрації президента не підтвердили й не спростували інформацію про те, що адвокати Петра Порошенка нібито погрожували позовами британським ЗМІ за поширення заяв депутата Олександра Онищенка про підкуп Порошенком депутатів.

У відповіді на запит "Української правди" в АП заявили лише, що юридична компанія Atkins Thomson захищає інтереси України.

"Олександр Онищенко (Кадиров) – підозрюваний у створенні організованого злочинного угрупування, корупції та державній зраді на користь Росії. З метою уникнення відповідальності він покинув Україну та розгорнув за її межами голослівну і не підкріплену жодними доказами дискредитаційну кампанію проти керівництва України", – заявляють у команді Порошенка.

"Ця справа давно вийшла за межі особистої кампанії проти Петра Порошенка і стала елементом інформаційної війни Росії проти України. У цих умовах Atkins Thomson, одна з найвідоміших у галузі медіа-права юридичних компаній, захищає інтереси України", – додають там і радять уточнювати у цих юристів.

УП скерувала запит до зазначеної юридичної фірми.

Раніше іноземний журналіст Максим Такер заявив, що адвокати Порошенка нібито пригрозили подати судитися з британськими ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп парламентарів в інтересах президента України.

Однак 9 грудня Такер написав у Twitter, що не може опублікувати лист британських адвокатів Порошенка, – і водночас запевнив, що він не єдиний британський журналіст, хто отримав такий лист.

Між тим, 9 грудня Kyiv Post опублікував підсумковий матеріал за заявами Онищенка.

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенко Адміністрація президента ЗМІ Онищенко
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