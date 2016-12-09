Ситник: НАБУ відкрило справи ще за 4 деклараціями чиновників

Національне антикорупційне бюро відкрило чотири кримінальні провадження за результатами перевірки електронних декларацій чиновників.



Про це в п'ятницю в ході форуму до Дня боротьби з корупцією заявив директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє ЛІГА.net.



"Вчора ми відкрили чергові чотири справи за результатами аналізу декларацій чиновників, поданих за новим порядок", – сказав він.



Ситник також зазначив, що завершення судової реформи та створення антикорупційного суду повинні стати "наступними етапами боротьби з корупцією в Україні".



Як відомо, станом на 9 грудня ГПУ перевірила близько половини електронних декларацій народних депутатів і направила до Національного агентства щодо запобігання корупції матеріали за 53 деклараціями, в яких було виявлено невідповідності.