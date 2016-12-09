Ситник: НАБУ відкрило справи ще за 4 деклараціями чиновників

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 16:21

Національне антикорупційне бюро відкрило чотири кримінальні провадження за результатами перевірки електронних декларацій чиновників.

Про це в п'ятницю в ході форуму до Дня боротьби з корупцією заявив директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє ЛІГА.net.

"Вчора ми відкрили чергові чотири справи за результатами аналізу декларацій чиновників, поданих за новим порядок", – сказав він.

Ситник також зазначив, що завершення судової реформи та створення антикорупційного суду повинні стати "наступними етапами боротьби з корупцією в Україні".

Як відомо, станом на 9 грудня ГПУ перевірила близько половини електронних декларацій народних депутатів і направила до Національного агентства щодо запобігання корупції матеріали за 53 деклараціями, в яких було виявлено невідповідності.

Теми: НАБУ декларація
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IP: 46.119.253.---Ткаченко Дмитрий09.12.2016 17:37
Опять громкий анонс. По оконцовек все они будут тихо оправданы и отпущены, "прецедент Лещенко" сработает.
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