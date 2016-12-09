Податки Шуфрича, Демчака і ще чотирьох перевірить ГПУ – джерело

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 17:59

Генеральна прокуратура почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків 6 депутатами Верховної Ради.

Про це у п'ятницю пишуть Українські новини, з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

Згідно із інформацією цими нардепами є Нестор Шуфрич з "Опозиційного блоку", Руслан Демчак  з БПП, Геннадій Бобов з групи "Партія "Відродження" і позафракційні Олександр Супруненко і В'ячеслав Константиновський.

За словами джерела, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого ухилення від сплати податків.

Як відомо, Генеральна прокуратура знайшла адміністративні правопорушення в електронних деклараціях 53 народних депутатів.

Теми: Генпрокуратура податки
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