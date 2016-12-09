Суддя тікав від поліцейських на БМВ – наздогнали і завезли в наркодиспансер

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 23:57

Ужгородського суддю Михайла Ротмістренка у п’ятницю ввечері довелося везти до наркодиспансера.

Як повідомляє голова патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого Юрій Марценишин, правоохоронці зупинили автомобіль БМВ Х5, за кермом якого виявився суддя, через те, що у нього був забруднений задній номерний знак.

"На звуковий сигнал про зупинку та в гучномовець не реагував, намагався зникнути на авто, створюючи при цьому аварійну ситуацію іншим учасникам дорожнього руху", - повідомив він.

За словами Марценишина, коли поліцейські наздогнали Ростмістренка, той поводився неадекватно, тож довелося відвезти його до накродиспансеру.

"Дути в Драгер на місці відмовився. Тепер в наркодиспансері. Зайшов в наркодиспансер і каже: "А як я тут очутився? Де моя машина? Я дома спав взагалі". Він відомий вам тим, що вже раз пив за кермом і уникнув відповідальності за пиятику", - написав на своєму Facebook місцевий журналіст Віталій Глагола.

За словами Глаголи, лікар дав попередній висновок, що суддя тверезий. "Беруть змиви. Але по розмові неадекват - не розуміє де він", - зазначив журналіст.

Українська правда

Теми: суд Закарпаття поліція
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IP: 176.122.120.---EVGO10.12.2016 00:32
він тікав, бо йому мабудь показалися - зєльоні чєловєчкі)))))
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