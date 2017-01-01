Вислані російські дипломати полетіли з США

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Неділя, 1 січня 2017, 16:38

Літак з російськими дипломатами, висланими американською адміністрацією з США, вилетів з Вашингтона.

Про це повідомили в неділю російському агентству РИА Новости в прес-службі посольства РФ.

"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили там.

Раніше в адміністрації президента Росії повідомляли, що для вивезення російських дипломатів і членів їх сімей до США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" Управління справами президента РФ.

Пізніше представник посольства РФ у Вашингтоні Микола Лахонін повідомив, що лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

Як відомо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як переконаний Вашингтон, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.

Водночас сам Путін заявив, що Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів.

Новообраний президент США Дональд Трамп встиг похвалити рішення президента РФ.

Теми: Росія США
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Коментарі — 4
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IP: 50.70.246.---Potting Soil01.01.2017 23:41
"лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса."
А чому не Ту-154? Могли б полетіти над Чорим Морем, вшанувати пам"ять ансамблю...
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IP: 138.197.207.---spitfire01.01.2017 22:14
журналістам УП слід нарешті навчитись початковій українській орфографії: правильно писати "...дипломати полетіли _із_ США", бо перша літера наступного слова є приголосною "с"
posibnyky .vntu .edu .ua /u_m/3 .htm

вчіться, недорозвинені недоумки.
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IP: 73.165.65.---Weldon Buchinski01.01.2017 20:59
Ну, как можно отрицать то, что русские РФ всегда делают? Американцы, хоть и придумали компютеры, интернет, и всё другое, не позволяют лазить себе в чужие компютеры так нагло, как это делают русские РФ. И смотрите, очередное причастие русских РФ, и снова крики "мы не при чём". Значит Обама, разведка США врут и подстраивают всё, им нечего делать и безпочвенно Ряшку обижают? Ох какие варвары. Бедненькая Ряшка, везде не виновата.... Нигде не виновата...
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IP: 73.165.65.---Weldon Buchinski01.01.2017 20:56
Ну, как можно отрицать то, что русские РФ всегда делают? Американцыл,хоть и придумали компютеры, интернет, и всё другое, не позволяют лазить себе в чужие компютеры так наголо, как это делают русские РФ. И смотрите, очередное прчастие русских РФ и снова крики "мы на при чём". Значит Обама, разведка США врут и подстраивают всё, им нечего делать и безпочвенно Ряшку обижают? Ох какие варвары. Бедненькая Ряшка, везде не виновата.... Нигде не виновата...
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