Напад на Пашинського розслідують як хуліганство
Поліція розслідує напад на народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за статтею "хуліганські дії".
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив речник поліції в Київській області Микола Жукович.
"Зараз кваліфікація йде – це ст. 296 КК "Хуліганські дії". Поки що за цією статтею ми з'ясовуємо, що там відбувалося. З місця подій ми вилучили дві гільзи", - заявив Жукович.
Він також повідомив, що Пашинський стріляв у нападника з зареєстрованої зброї.
Речник обласної поліції також повідомив, що нападник перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.
Як повідомлялося, раніше Пашинський заявив, що інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.
"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.
У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.
Українська правда
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Каждый день на дорогах страны происходит 89 ДТП, в результате которых ежедневно погибает 13 человек, а вы говорите о каких-то политических моментах данной ситуации? Может стоит задуматься о том - почему такое огромное количество аварий в стране? Может правила просто соблюдать нужно?
І що ж то за «взаємовиручка» така: зупинився, влаштував скандал, прострелив людині ногу. Подзвонив би краще в ДАІ, чи взагалі викликав евакуатора — грошей в держави воно накрало предостатньо — міг би й допомогти людям під НР )))
І це ж депутат, обраний, 450 штук на 40 мільйонів людей. Ніби ж до нього мали б застосовуватись підвищені моральні стандарти.
К чем вообще ваш комментарий? Мне вообще без разницы кто здесь прав, кто нет! Пусть полиция разбирается!
А скажите мне как вы вообще оцениваете ситуации? По своим собственным соображениям, или исходя из достоверных данных?
Вот лично я не могу сделать вывод кто здесь прав, кто виноват, но то что с безопаностью на дорогах у нас проблемы - это факт и без этой истории!
То что с дорогами у нас проблемы - это тоже не подвергается сомнениям! Тогда о чем спорить?
Сергій Лисовенко:
Вот сразу видно, что вы не водитель!
Потому что есть понятие - водительская взаимовыручка, и это даже проще говоря - обычная человечность!
Безразличие порождает проблемы! Хотя после таких историй люди и будут склоняться больше к "ничего не деланию" в подобных вопросах, чем себе лишние проблемы добывать!
Для роботи габаритів при вимкнутому двигуні потрібнен заряд акумулятора. Якщо автобуса потрібно пхати, то з тим зарядом вже щось не те.
І що ж то за «взаємовиручка» така: зупинився, влаштував скандал, прострелив людині ногу. Подзвонив би краще в ДАІ, чи взагалі викликав евакуатора — грошей в держави воно накрало предостатньо — міг би й допомогти людям під НР )))
І це ж депутат, обраний, 450 штук на 40 мільйонів людей. Ніби ж до нього мали б застосовуватись підвищені моральні стандарти.