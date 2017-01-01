Напад на Пашинського розслідують як хуліганство

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Неділя, 1 січня 2017, 17:15

Поліція розслідує напад на народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за статтею "хуліганські дії".

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив речник поліції в Київській області Микола Жукович.

"Зараз кваліфікація йде – це ст. 296 КК "Хуліганські дії". Поки що за цією статтею ми з'ясовуємо, що там відбувалося. З місця подій ми вилучили дві гільзи", - заявив Жукович.

Він також повідомив, що Пашинський стріляв у нападника з зареєстрованої зброї.

Речник обласної поліції також повідомив, що нападник перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.

Як повідомлялося, раніше Пашинський заявив, що інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.

Українська правда

Теми: Пашинський поліція
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Коментарі — 21
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IP: 41.215.240.---Dmitry Golota01.01.2017 23:10
Mykola Syrotyuk:
Каждый день на дорогах страны происходит 89 ДТП, в результате которых ежедневно погибает 13 человек, а вы говорите о каких-то политических моментах данной ситуации? Может стоит задуматься о том - почему такое огромное количество аварий в стране? Может правила просто соблюдать нужно?
Мне кажется что на этом нужно заканчивать обсуждение этой темы! Вот ключевая проблема - это наши дороги, все что с ними связано - от покрытия до освещения и пьяных водителей!
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IP: 87.121.52.---Антон Закревский01.01.2017 22:56
Мне кажется это хороший повод вообще поговорить о вопросах наших дорог! Все мы знаем какое состояние дорог в регионах и на региональных дорогах! Все мы знаем сколько аварий из-за этого! Освещение таких дорог - вообще за гранью фантастики! Может вот с этим нужно что-то делать?
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IP: 200.110.156.---Kirill Umanskiy01.01.2017 22:47
Сергій Лисовенко:
І що ж то за «взаємовиручка» така: зупинився, влаштував скандал, прострелив людині ногу. Подзвонив би краще в ДАІ, чи взагалі викликав евакуатора — грошей в держави воно накрало предостатньо — міг би й допомогти людям під НР )))
І це ж депутат, обраний, 450 штук на 40 мільйонів людей. Ніби ж до нього мали б застосовуватись підвищені моральні стандарти.
Поражает уменее нашего народа так без сомнений делать выводы о ком только можно, при чем без разницы кто это! Главное сделать правильные для себя выводы, которые себе хочется слышать!
К чем вообще ваш комментарий? Мне вообще без разницы кто здесь прав, кто нет! Пусть полиция разбирается!
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IP: 217.12.199.---Роман Березань01.01.2017 22:42
Сергій Лисовенко:

А скажите мне как вы вообще оцениваете ситуации? По своим собственным соображениям, или исходя из достоверных данных?
Вот лично я не могу сделать вывод кто здесь прав, кто виноват, но то что с безопаностью на дорогах у нас проблемы - это факт и без этой истории!
То что с дорогами у нас проблемы - это тоже не подвергается сомнениям! Тогда о чем спорить?
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IP: 95.134.5.---Сергій Лисовенко01.01.2017 22:31
Aleksandr Nikitenko:
Сергій Лисовенко:
Вот сразу видно, что вы не водитель!
Потому что есть понятие - водительская взаимовыручка, и это даже проще говоря - обычная человечность!
Безразличие порождает проблемы! Хотя после таких историй люди и будут склоняться больше к "ничего не деланию" в подобных вопросах, чем себе лишние проблемы добывать!
Це по кому одразу видно, що не водій )))
Для роботи габаритів при вимкнутому двигуні потрібнен заряд акумулятора. Якщо автобуса потрібно пхати, то з тим зарядом вже щось не те.
І що ж то за «взаємовиручка» така: зупинився, влаштував скандал, прострелив людині ногу. Подзвонив би краще в ДАІ, чи взагалі викликав евакуатора — грошей в держави воно накрало предостатньо — міг би й допомогти людям під НР )))
І це ж депутат, обраний, 450 штук на 40 мільйонів людей. Ніби ж до нього мали б застосовуватись підвищені моральні стандарти.
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