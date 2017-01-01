У нічному клубі Стамбула під час стрілянини була українка

5678 переглядів
0
Неділя, 1 січня 2017, 19:57

Жителька міста Рівне Наталія Вольнова вижила під час стрілянини у новорічну ніч в Стамбулі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала Новий рік. Багато вбитих. Я жива! Жива!" - написала Вольнова.

Потім вона додала ще один запис.

"Дякую поліцейському, який витягнув мене з-під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося, з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачачи голі плечі, не знаючи ні хто я, ні звідки, тим більше я спілкувалась англійською, а вона в мене без акценту...", - написала українська туристка.

Пізніше Вольнова закрила свою сторінку, залишивши лише пост із проханням до ЗМІ її не турбувати.

Як повідомлялося, 1 січня у Стамбулі сталася стрілянина у нічному клубі. Щонайменше 39 людей загинули, 69 - отримали поранення. Генконсул України в Стамбулі Василь Боднар повідомляв, що серед опізнаних жертв теракту українців немає.

Українська правда

Теми: Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прем'єр Туреччини: нападник у клубі Стамбула не був у костюмі Санти 1 січня 2017, 19:00
Поки немає українців серед загиблих від теракту в Стамбулі - генконсул 1 січня 2017, 13:47
Теракт у Стамбулі: 39 жертв, з них 16 іноземці 1 січня 2017, 07:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Новий рік поранено трьох українських військових – штаб
Стрілянина на новорічній вечірці в Бразилії: щонайменше 11 загиблих
П'яний водій з України вбив двох дівчат у Польщі
Поки немає українців серед загиблих від теракту в Стамбулі - генконсул
Усі новини
Персона

Архітектор Театру на Подолі: Споживання стало частиною культури

Свято та їжа

Як змінився новорічний стіл українців за 100 років