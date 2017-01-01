Дружина чоловіка, якого поранив Пашинський, розповіла свою версію

Дружина чоловіка, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, стверджує, що Пашинський відразу підійшов до її чоловіка з пістолетом і не робив попереджувального пострілу.

Про це жінка на ім'я Ольга розповіла виданню "Страна".

За її словами, вона весь час конфлікту розмовляла з чоловіком по мобільному телефону і чула все, що відбувається.

Як розповіла Ольга, її чоловік йшов пішки в бік траси і зустрів водія, який заглух на мікроавтобусі "Фольксваген". Водій попросив допомоги, і її чоловік не відмовився. Вони почали штовхати автомобіль в зворотному напрямку, в сторону села Хлевча, по зустрічній смузі.

При цьому жінка стверджує, що, коли вона приїхала на місце події, на цій машині горіли габарити.

"Зупинився Мерседес, жінка за кермом відкрила вікно, не зовсім культурно, на підвищених тонах сказала: "Увімкніть аварійку, тому що вас не видно". На що мій чоловік, обтяжений цією роботою, я не приховую, послав її і штовхав машину далі. І тут він почув, що Мерседес зі скрипом рушив з місця", - стверджує дружина пораненого.

"Як розповів чоловік, він (Пашинський) підійшов до нього впритул з пістолетом одразу ж, без будь-якого попередження, без попереджувального пострілу. Сказав - типу ти мою дружину образив і таке інше", - сказала Ольга.

За її словами, у чоловіка з собою в куртці була пляшка "шейку".

"Він цією пляшкою вдарив вже тоді, коли ствол пістолета був спрямований йому в груди, після чого пролунав постріл і куля потрапила в ногу... Якби чоловік його не вдарив, він би все одно вистрілив, але влучив би в корпус. Якби мій чоловік в цей момент не чинив ніякого фізичного впливу, це могло б закінчитися не тільки пострілом у ногу", - вважає дружина.

За словами Ольги, коли вона під'їхала до місця події, то побачила, що її чоловік лежить на асфальті поперек дороги, а Пашинський тримав її чоловіка під прицілом.

"Уже коли я приїхала, він (Пашинський) мені каже дослівно: "Дура, я йому накладу джгут, перев'яжу, зупиню кровотечу". Весь цей час він тримав його на прицілі, перша допомога відразу йому не надавалася. Після цього він зняв з себе ремінь і затиснув рану, але я без верхнього одягу, в капцях була, сіла на дорогу, поклала голову чоловіка на коліна і тримала цей ремінь до приїзду швидкої. Потім під'їхав син Пашинського і я попросила потримати ремінь, тому що у мене затекла рука. І ось він тримав до моменту, поки не приїхала швидка і його на носилках не віднесли", - розповіла Ольга.

"В допомозі вони не відмовляють. Син проводжав до лікарні, зі мною їхав в машині, перебував там, поки оперували, до тих пір, поки перевели в реанімацію. Але сьогодні мені ніхто не дзвонив", - зазначила вона.

Ольга також стверджує, що їх просили не розголошувати цей інцидент.

Як повідомлялося, раніше Пашинський заявив, що інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень. Також в Нацполіції повторили версію Пашинського.

Напад на нардепа розслідується за ст. 296 КК "Хуліганські дії".

Українська правда