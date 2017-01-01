Пашинський: мою версію підтверджують свідки і огляд місця подій

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Неділя, 1 січня 2017, 20:59

Нардеп Сергій Пашинський заявляє, що його версія конфлікту напередодні Нового року підтверджується незалежними свідками та оглядом місця подій.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що ввечері 31 грудня вони з дружиною незаплановано вирішили поїхати до кінотеатру. Водія та охорону він відпустив, за кермом була дружина.

Пашинський наголосив, що зброя, яку він застосував, була дозволена і зареєстрована.

"Я застосував цю зброю лише після удару скляною пляшкою по голові, чому є підтвердження від незалежних свідків. Покази свідків та догляд місця подій підтверджують, що я зробив попереджувальний постріл вгору, а другий, вже після удару мене пляшкою, здійснив у ногу нападнику. Пістолет зараз вилучено на відповідну експертизу", - написав нардеп.

Пашинський також заявляє, що наполіг на проведенні тесту на алкоголь, який встановив, що він не вживав алкогольні напої.

Нардеп додав, що буде "серйозно вивчати проблему надання дозволів на короткоствол".

"Я проти повальної роздачі вогнепальної зброї, але враховуючи погіршення криміногенної ситуації, видача зброї більш широкому колу осіб має сенс. Людина повинна мати можливість захистити свою родину. Будемо над цим працювати", - написав він.

Як повідомлялося, раніше Пашинський заявив, що інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень. Також в Нацполіції повторили версію Пашинського.

Напад на нардепа розслідується за ст. 296 КК "Хуліганські дії".

Разом з тим, дружина пораненого Пашинським чоловіка заявляє, що нардеп не робив попереджувального пострілу.

Українська правда

Теми: Пашинський
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IP: 109.251.243.---mansur02.01.2017 00:31
Теперь будет у ударенного искристое дежавю кажлый раз, когда будкт брать пистолет в руки.

Мужик защищался при виде пистолета. Как мог. Мог бы убить - даже после выстрела, думаю, тоже был бы прав.
Впижженный, с новым тебя годом. Чтоб так и дальше
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka02.01.2017 00:21
Ага, Пашинский еще скажет, что у него и видеорегистратор был выключен... потому что ехал по лесной дороге... Если бы было все так как он лапшу вешает, то уже было бы обнародовано видео с его видеорегистратора. Кстати, а с чьей он ехал женой? Со своей!? Ну тогда где ее интервью?
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IP: 109.251.243.---mansur02.01.2017 00:15
Мужик защищался при виде пистолета. Как мог. Мог бы убить - даже после выстрела, думаю, тоже был бы прав.
Впижженный, с новым тебя годом. Чтоб так и дальше
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IP: 109.251.243.---mansur02.01.2017 00:13
Теперь будет у ударенного искристое дежавю кажлый раз, когда будкт брать пистолет в руки.
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IP: 109.251.243.---mansur02.01.2017 00:11
Пашинский и так выглядел, как уже ударенный. Теперь даже неприлично его слушать.
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