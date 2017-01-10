Парламент Венесуели оголосив, що президент Мадуро "залишив свій пост"

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Вівторок, 10 січня 2017, 00:28

Контрольований опозицією парламент Венесуели в понеділок схвалив резолюцію, згідно з якою президент країни Ніколас Мадуро визнаний "залишив свій пост".

Про це повідомляє ВВС.

Рішення, як очікується, буде носити скоріше символічний характер і навряд чи надасть реальний вплив на політичну кризу в країні.

На тлі зростаючого невдоволення населення на виборах в 2015 році опозиції вдалося отримати більшість місць в парламенті, проте уряд і Верховний суд країни, які як і раніше повністю контролюються прихильниками Мадуро, успішно зривають будь-які законодавчі ініціативи парламенту.

Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати відносно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.

Венесуела переживає важку економічну кризу. У країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування і ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні в 500%, називаючи її найбільшою в світі.

Однак сам президент говорить, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.

У жовтні правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Венесуели в ігноруванні гуманітарної кризи в країні і в недостатніх зусиллях по заповненню гострої недостачі продуктів харчування і медикаментів.

Крім того, за словами правозахисників, влада країни строго карає тих, хто відкрито говорить про брак їжі та ліків, в тому числі працівників системи охорони здоров'я.

Теми: президент
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