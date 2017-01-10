Савченко в Чехії зустрінеться з парламентарями та громадськістю

80 переглядів
0
Вівторок, 10 січня 2017, 04:41

Позафракційний нардеп України Надії Савченко протягом свого візиту до Чехії на цьому тижні планує зустрітися з представниками неурядових організацій та депутатами парламенту.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту від Чехії Павел Свобода, який запросив її до Праги, передає "Радіо Свобода".

Чеський політик зазначив, що у Савченко з часів її полону в Росії серед чехів з'явилося багато прихильників.

За його словами, Савченко висловила бажання краще познайомитися з Прагою, де вона раніше провела кілька незапланованих годин, коли летіла в Брюссель.

Свобода додав, що український депутат висловила зацікавленість зустрітися з низкою особистостей, проте їх імена він не розкривав.

Савченко буде перебувати в Чехії з середи до п'ятниці. За ці три дні вона збирається зустрітися з представниками неурядових організацій, взяти участь в прес-конференції і поговорити з членами чеського парламенту.

Теми: Савченко Чехія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ пояснить Савченко, що списки полонених публікувати не можна 7 січня 2017, 15:33
Савченко хоче опублікувати списки військовополонених 6 січня 2017, 21:22
Савченко вважає, що конфлікт на Донбасі можна розрулити за 2 місяці 5 січня 2017, 14:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сенатори США представлять проект по "всеосяжним" санкціям проти РФ
Зять Трампа стане його старшим радником - ЗМІ
День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"
У Кремлі "втомилися" від звинувачень розвідки США
Усі новини
Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець