Поліція Донецької області сформувала штурмовий загін

У поліції Донецької області сформовано новий штурмовий загін.

Про це повідомляє прес-служба донецької поліції.

"9 січня 2017 року, дали дорогу в життя спецпідрозділу КОРД. До його складу увійшли співробітники поліції, які пройшли відбір, 2-х місячні курси виживання, отримали відповідний сертифікат бійця КОРД та пройшли переатестацію", - зазначив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Головне завдання штурмового загону - безпека жителів і захист від терористичної загрози.

"Сьогодні КОРД Головного управління НП в Донецькій області – потужний штурмовий загін, призначений для супроводження поліцейських спецоперацій та затримання озброєних злочинців, в тому числі – в зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Аброськін зазначив, що в даний час повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу.

Єдиним питанням залишається кадрове забезпечення. Зараз підрозділ укомплектовано приблизно на 50%. Протягом 2 - 3 місяців планується укомплектувати штат повністю.