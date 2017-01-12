Мартиненко заявляє, що суд зобов'язав НАБУ закрити справу проти нього
Колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко заявляє, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро прийняти рішення про закриття провадження, в якому він фігурує.
Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на прес-службу Мартиненка.
"11 січня Солом'янський районний суд Києва розглянув скаргу Петра Бойка – адвоката Мартиненка – і зобов'язав НАБУ протягом 10 днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 щодо Мартиненка", – повідомляє прес-служба.
Відзначається, що рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
У прес-службі суду підтвердили, що 11 січня розглядалася скарга адвоката Мартиненка.
Суд визнав протиправною бездіяльність одного з детективів НАБУ щодо своєчасного розгляду клопотання адвоката Мартиненка, а також щодо своєчасного закриття провадження щодо колишнього депутата.
"...Зобов'язане процесуальна особа боку звинувачення – детектива НАБУ і/або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – розглянути клопотання адвоката Мартиненка і протягом 10 днів з моменту проголошення ухвали слідчого судді прийняти рішення за результатами його розгляду з урахуванням висновків і встановлених фактів, викладених в мотивувальній частині", – процитували в прес-службі рішення суду.
Мотивувальну частину рішення суду буде оголошено 16 січня о 15.30.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство готується найближчим часом винести остаточне рішення в кримінальному провадженні, де фігурує колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко.
У той же час Ситник підкреслив, що "прогнозувати рішення судів дуже важко".
Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".
Детально про справу Мартиненка читайте тут.
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