У Криму затримали активіста Українського культурного центру

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Четвер, 12 січня 2017, 12:05

У четвер в окупованому Криму ФСБ затримала активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

Про це на своїй сторінці в Facbook повідомив засновник УКЦ Леонід Кузьмін, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова", - написав Кузьмін, уточнюючи, що підстави затримання йому не відомі.

Водночас у так званому кримському управлінні російського ФСБ офіційного підтвердження затримання Виноградова немає.

Як відомо, Український культурний центр в Криму було засновано в травні 2015 року. 9 січня 2017 року активісти центру звернулися до депутатів Верховної Ради України із заявою, в якій йшлося про необхідність надання допомоги у збереженні української культури і мови на території окупованого півострова.
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Коментарі — 2
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IP: 91.196.177.---Logic200912.01.2017 13:19
rem 2:
Цікаво, а в Україні є російський культурний центр і скільки там працівників...
Думаю, що не один.
У Києві на Борисоглібській.
Нещодавно на УП писали про Львівській.
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IP: 194.183.186.---rem 212.01.2017 12:44
Цікаво, а в Україні є російський культурний центр і скільки там працівників...
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