У Криму затримали активіста Українського культурного центру
У четвер в окупованому Криму ФСБ затримала активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.
Про це на своїй сторінці в Facbook повідомив засновник УКЦ Леонід Кузьмін, передає Укрінформ.
"Сьогодні вранці ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова", - написав Кузьмін, уточнюючи, що підстави затримання йому не відомі.
Водночас у так званому кримському управлінні російського ФСБ офіційного підтвердження затримання Виноградова немає.
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