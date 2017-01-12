Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка"

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Четвер, 12 січня 2017, 14:17

Детективи Національного антикорупційного бюро продовжують розслідування у провадженні, в якому фігурує колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко.

Про це "Українській правді" повідомили в четвер у прес-службі НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідування фактів одержання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівлях, здійснених ДП "НАЕК "Енергоатом" – наголошують в НАБУ.

"Заяви про зобов’язання Бюро закрити це провадження буцім-то за рішенням суду не відповідають дійсності", – йдеться в коментарі.

У НАБУ зазначають, що 11 січня Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Мартиненка у закритті зазначеного провадження.

Натомість зобов’язав Бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду.

Раніше у четвер прес-служба екс-депутата поширила повідомлення, що 11 січня "суд зобов’язав НАБУ закрити кримінальне провадження, в якому фігурує Мартиненко".

Днями директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство готується найближчим часом винести остаточне рішення в кримінальному провадженні, де фігурує колишній народний депутат фракції "Народний фронт".

В свою чергу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв'ю "Українській правді" зазначав, що поки що підстав оголошувати підозри Мартиненку немає.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".

Детально про справу Мартиненка читайте тут.

Валентина Романенко, УП

Теми: Мартиненко НАБУ
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Коментарі — 2
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IP: 93.73.134.---vasyablagenniy13.01.2017 08:27
Iryna Haponenko:
Прежде чем говорить о невиновности отдельных "слуг народа" почитайте их е-декларации. Эти мрази не пишут договора о взятках. Пусть лучше скажут откуда деньги взялись. Переписал дворец на бабушку и уже не вор?
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IP: 46.219.217.---Iryna Haponenko12.01.2017 15:22
Так розслідування продовжують, виходить, порушуючи ухвалу суду - адже там сказано, що дії з незакриття провадження детективом НАБУ є протиправними :) Мабуть, прес-служба НАБУ знову почала окремим від бюро життям жити? :)
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