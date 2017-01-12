Маккейн: Досягнути миру з Путіним можна тільки через силу

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Четвер, 12 січня 2017, 15:44

Сенатор-республіканець Джон Маккейн не вірить в чергове "перезавантаження" відносин Вашингтона і Кремля після інавгурації Дональда Трампа.

Про це сенатор Джон Маккейн заявив в інтерв'ю DW.

"Я бачив трьох президентів – Буша, Клінтона і Обаму, – які вірили в те, що вони можуть побудувати нові взаємини з Володимиром Путіним", - заявив він.  

Але єдиною можливою стратегією в стосунках з Путіним, за словами Маккейна, є "повернення до принципів Рональда Рейгана - досягнення миру через силу".

Маккейн заявив: "єдине, що в стані зрозуміти Володимир Путін, - це сила".

"Що ціна агресії може виявитися вище, ніж та, яку він готовий заплатити", - підкреслив сенатор, назвавши Путіна "вбивцею", "бандитом" і "продуктом КДБ".

Коментуючи прес-конференцію обраного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявив, що він задоволений тим фактом, що Трамп визнав відповідальність Росії за хакерські атаки під час виборчої кампанії.

У той же час Маккейн визнав необхідність переговорів з Путіним, але "тільки з позиції сили".

Він зазначив, що поки "не знає", чи в змозі Дональд Трамп вести з Путіним саме такий діалог.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у середу заявив, що не має жодних бізнес-зв’язків та інтересів в Росії.

Теми: США Путін
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Коментарі — 4
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua12.01.2017 18:40
Якщо Росія мислить категоріями 19-20 віку, то вона зрозуміє лише силу. Що Україна й продемонструвала, коли її зупинила.
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IP: 5.248.252.---Roman Romanow12.01.2017 18:15
МакКейн правий. Шкода що він не през
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IP: 178.92.10.---nestor198012.01.2017 17:21
Маккейн: Досягнути миру з Путіном можна тільки через силу.
Україна все це робить вже третій рік підряд.
Ато гібридні війська ( - зелені чоловічки) із воєн-торгу Путіна - Кирила вже б давно підтримували виборців прицілом в голову із "калашнікова" як у Криму, - в Парижі (Ле Пен) і в Вашингтоні (Трампа).
Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу
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IP: 93.106.183.---Леонид Пивоваров12.01.2017 16:35
Этот маразматик, по большому счету, и сказать-то умного ничего не может! Ему все война во всем мире! Скоро уже ласты склеит!
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