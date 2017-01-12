Маккейн: Досягнути миру з Путіним можна тільки через силу
Сенатор-республіканець Джон Маккейн не вірить в чергове "перезавантаження" відносин Вашингтона і Кремля після інавгурації Дональда Трампа.
Про це сенатор Джон Маккейн заявив в інтерв'ю DW.
"Я бачив трьох президентів – Буша, Клінтона і Обаму, – які вірили в те, що вони можуть побудувати нові взаємини з Володимиром Путіним", - заявив він.
Але єдиною можливою стратегією в стосунках з Путіним, за словами Маккейна, є "повернення до принципів Рональда Рейгана - досягнення миру через силу".
Маккейн заявив: "єдине, що в стані зрозуміти Володимир Путін, - це сила".
"Що ціна агресії може виявитися вище, ніж та, яку він готовий заплатити", - підкреслив сенатор, назвавши Путіна "вбивцею", "бандитом" і "продуктом КДБ".
Коментуючи прес-конференцію обраного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявив, що він задоволений тим фактом, що Трамп визнав відповідальність Росії за хакерські атаки під час виборчої кампанії.
У той же час Маккейн визнав необхідність переговорів з Путіним, але "тільки з позиції сили".
Він зазначив, що поки "не знає", чи в змозі Дональд Трамп вести з Путіним саме такий діалог.
Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у середу заявив, що не має жодних бізнес-зв’язків та інтересів в Росії.
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Україна все це робить вже третій рік підряд.
Ато гібридні війська ( - зелені чоловічки) із воєн-торгу Путіна - Кирила вже б давно підтримували виборців прицілом в голову із "калашнікова" як у Криму, - в Парижі (Ле Пен) і в Вашингтоні (Трампа).
Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу