Суд не дав НАБУ перевірити рахунок виборчого фонду Партії регіонів

Суд не дав Національному антикорупційному бюро доступу до інформації з банківського рахунку виборчого фонду "Партії регіонів", на якому знаходилось 322,5 млн грн.

Таке рішення Солом'янський суд ухвалив 29 грудня в рамках справи про "чорну бухгалтерію" ПР.

У клопотанні йшлося про рахунок виборчого фонду партії у "Першому українському міжнародному банку". НАБУ хотіло отримати доступ до документів про відкриття рахунку, виписок про рух коштів. За інформацією НАБУ, на цьому рахунку "Партії регіонів" було 322,5 млн грн.

Однак суд не дав НАБУ доступ до документів, оскільки, на його думку, детектив не довів, що відомості з цих документів можуть бути використані як докази у розслідуванні.

Крім того, детектив НАБУ надав до клопотання копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка належним чином не була засвідчена. А тому суд не зміг переконатися в ідентичності документа.

З аналогічними аргументами суд відмовив НАБУ у доступі до інформації по рахунку молодіжної організації "Партії регіонів".

Як відомо, НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом надання членами та представниками "Партії регіонів" неправомірної вигоди народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим особам на суму понад 10 млрд. грн.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Читайте детальніше про "чорну бухгалтерію" ПР:

Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Український ТРАМПлін для Манафорта

Ірина Салій, УП