НАБУ знайшло ще одного незаконно багатого нардепа

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Четвер, 12 січня 2017, 16:11

Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ у четвер.

Зазначається, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами аналізу даних, наведених у е-декларації депутата. Прізвище нардепа не вказується.

"Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади", - повідомили в НАБУ.

Відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу електронних деклараціях внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

Українська правда

Теми: НАБУ Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 88.135.193.---Poligraf P12.01.2017 18:48
Стосується НАБУ, ГПУ та інших: ви вже задовбали людей повідомленнями про відкриття кримінальних справ - ми хочемо бачити повідомлення , що нарешті вже хтось сидить.
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IP: 94.178.249.---sensor+212.01.2017 16:16
Меееедленно дело идёт.
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